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Путин подписал указ об особом статусе учителей

Президент Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей, расширяющий социальные гарантии для педагогических работников. Документ опубликован на портале правовых актов.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Указом признаются «особый статус и общественная значимость профессии учителя». Президент поручил правительству в течение шести месяцев пересмотреть нормы учебной нагрузки. Кроме того, для учителей предусматриваются права бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Учителям также гарантируется защита от угроз причинения вреда жизни и здоровью в связи с педагогической деятельностью.

Государственные музеи будут обязаны предоставить право бесплатного посещения учителями не реже одного раза в месяц. Для начинающих педагогов предусмотрена программа наставничества. Кроме того, после достижения педагогического стажа в 25 лет работнику будет присваиваться звание «Ветеран труда». Документ вступает в силу со дня опубликования.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подписание указа президентом об особом статусе учителей является частью более широкой тенденции по повышению престижа педагогической профессии и урегулированию проблем в образовательной сфере, которые активно обсуждаются и решаются на различных уровнях. Например, глава Минпросвещения Сергей Кравцов ещё в феврале 2023 года сообщал о подготовке законопроекта «О защите учителя», который должен был регулировать права педагогических работников. Эти инициативы направлены на преодоление многолетних проблем, включая низкий социальный статус педагогов и их недостаточную юридическую защищенность.

Проблемы в сфере образования, которые подчеркивают важность принимаемых мер, включают дефицит кадров, занижение окладов педагогов, что приводит к профессиональному выгоранию из-за переработок, а также отсутствие механизмов защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе со стороны учеников и родителей. Так, в сентябре 2025 года в России был создан совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей, а в регионах, например в Свердловской области, начали работу комиссии по защите учителей, предоставляющие бесплатную юридическую помощь.

Помимо федерального уровня, региональные власти также активно работают над улучшением положения учителей, внедряя собственные меры поддержки. Например, в Краснодарском крае в 2025 году увеличили ежемесячные доплаты учителям школ до 10-15 тыс. рублей, а также ввели выплату до 1,5 млн рублей на погашение первоначального взноса по ипотеке для педагогов. В Кабардино-Балкарии, наряду с ростом зарплат, действуют ежемесячные выплаты и меры поддержки молодых специалистов. Эти меры направлены на повышение привлекательности педагогических специальностей и создание условий, при которых выпускники будут оставаться в профессии.

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