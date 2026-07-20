Второй номер на первых ролях

После возвращения Марин Ле Пен в президентскую гонку председатель «Национального объединения» Жордан Барделля превратился из «надежды партии» в надежный «второй номер». Ему обещан пост премьер-министра в правительстве Марин Ле Пен, и в этом своем эфемерном качестве Барделля заранее говорит о коалиционном правительстве. Он посылает сигнал, что «Национальное объединение» готово делиться властью. Цель очевидна и не так далека — расширить электоральную базу к выборам 2027 года, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен и Жордан Барделля

Фото: PHILIPPE MAGONI / Reuters / PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters Марин Ле Пен и Жордан Барделля

Фото: PHILIPPE MAGONI / Reuters / PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters

До выборов еще девять месяцев, а Жордан Барделля рассуждает так, словно уже засел в кабинете премьер-министра в Матиньонском дворце. В интервью Le Figaro председатель «Национального объединения» не только говорит о будущем правительстве своей партии и его задачах, но и открыто приглашает к сотрудничеству представителей других политических лагерей.

По словам Барделля, «Марин Ле Пен стремится возглавить Францию — я хочу управлять страной».

А также: «Наша первая цель — сформировать правительство национального единства, которое не будет состоять исключительно из руководителей или парламентариев “Национального объединения”».

Даже если это всего лишь очередное предвыборное заявление, речь идет о заметном изменении стратегии партии. Еще не став премьер-министром, Барделля уже готов делиться властью. Более того — властью, которой у него пока нет. Ведь гипотетическим остается все: и президентство Марин Ле Пен, и его собственное назначение главой правительства. Однако именно эту двойную гипотезу он превращает в политический ресурс, предлагая потенциальным союзникам места в кабинете, который пока существует лишь в воображении.

Жордан Барделля говорит не о «верности» партии, а о «компетентности». Эта смена лексики отражает более глубокую трансформацию. Избирателям предлагают увидеть в «Национальном объединении» не прежнюю партию протеста, а потенциальную правящую силу, способную взять на себя ответственность за управление государством.

В известном смысле Барделля сегодня выполняет ту работу, которую сама Марин Ле Пен выполнить не может.

Она остается главным символом партии, ее бесспорным лидером и наиболее узнаваемой фигурой. Именно вокруг нее строится электоральная мобилизация. Но Барделля призван решить другую задачу — успокоить умеренных избирателей, у которых перспектива прихода крайне правых к власти до сих пор вызывает опасения. Его миссия состоит в том, чтобы представить возможную победу «Национального объединения» не как политический переворот, а как обычную демократическую смену порядка и лиц в кабинетах.

Именно поэтому разговоры о будущем правительстве начинаются задолго до выборов. Речь идет не столько о распределении министерских портфелей, сколько о попытке изменить сам образ партии, сделать его менее конфронтационным и более государственным. Для «Национального объединения», десятилетиями существовавшего в условиях политической изоляции, это почти революция. Еще совсем недавно другие политики призывали создать «санитарный кордон» вокруг крайне правых. Теперь же сами крайне правые предлагают широкую коалицию.

Расчет вполне очевиден. Если противники Марин Ле Пен вновь попытаются объединить все политические силы против нее во втором туре, то почему бы самой Ле Пен не начать объединительный процесс первой? Не только среди националистов, но и среди консерваторов, суверенистов, части республиканцев, разочаровавшихся сторонников Макрона и тех представителей государственного аппарата, которые готовы работать с любой законно избранной властью независимо от партийной принадлежности.

После объявления о выдвижении Ле Пен французская политика пришла в движение. Чуть ли не каждую неделю появляется новый претендент.

К уже открыто заявившим о своих намерениях Жан-Люку Меланшону, Эдуару Филиппу, Габриэлю Атталю, Брюно Ретайо прибавляются все новые персонажи — от лидера французских коммунистов Фабьена Русселя до бывшего президента Франсуа Олланда, который ясно намекает на свои амбиции. И список этот будет только пополняться.

Происходит это потому, что с утверждением кандидатуры Ле Пен ситуация на выборах изменилась — открылось удивительное окно возможностей. Главный приз сегодня вовсе не первое место в первом туре. Главный приз — второе. Практически каждый серьезный политик понимает: если именно ему удастся выйти во второй тур, он сможет рассчитывать на уникальную электоральную коалицию, которая в иных обстоятельствах была бы невозможна.

Тот, кто окажется единственным кандидатом против Марин Ле Пен, почти автоматически получит голоса всех остальных. Голоса крайне левых, социалистов, центристов, умеренных республиканцев и части традиционных правых объединятся не из симпатии к альтернативе, а из неприятия фигуры Ле Пен.

Чем убедительнее выглядит перспектива успеха Марин Ле Пен, тем больше претендентов стремятся оказаться рядом с ней во втором туре.

Каждый рассчитывает стать тем самым кандидатом, которого многие французы поддержат не потому, что считают его лучшим, а потому, что увидят в нем последнюю возможность не допустить победы крайне правых. Именно этот человек, независимо от собственного политического веса и личных достоинств, станет кандидатом всей антилепенистской Франции. Хотелось бы на него посмотреть.