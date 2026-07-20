В медиаблоке «Крыльев Советов» произошли перестановки

Кадровые изменения произошли в медиаблоке самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщила пресс-служба ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-атташе "Крыльев Советов" Максим Съестнов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Пресс-атташе "Крыльев Советов" Максим Съестнов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Максим Съестнов, ранее занимавший пост пресс-атташе, назначен советником генерального директора клуба. Одним из ключевых направлений его работы станет координация подготовки и проведения торжественных мероприятий к 85-летию «Крыльев Советов», которое отметят в 2027 году.

Должность пресс-атташе в «Крыльях Советов» займет Владислав Кирсанов. Он работает в пресс-службе футбольного клуба с 2021 года.

Георгий Портнов