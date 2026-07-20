Составлено ИИ-Ассистентъ

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Только за последние сутки, предшествующие 10 января 2026 года, украинские силы атаковали девять муниципалитетов области с помощью минимум 19 боеприпасов и 47 дронов, в результате чего пять мирных жителей получили ранения. В один из таких дней в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник уже ударял по автобусу, тогда пострадали четыре человека.

За несколько дней до этого, 9 января 2026 года, Вячеслав Гладков, тогдашний губернатор Белгородской области, сообщал, что при атаке БПЛА на автобус в районе хутора Григорьевка пострадали двое мужчин и две женщины, получившие осколочные ранения. В тот день украинские силы применили не менее 29 БПЛА и 11 боеприпасов по шести муниципалитетам региона, повредив не менее 15 домов и 13 автомобилей. В июне 2026 года было зафиксировано еще одно происшествие, когда беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа, что привело к гибели женщины и ранению 11 пассажиров. В этот же период в результате ударов беспилотников погиб один человек и 16 пострадали, среди них двое детей.

Эти инциденты подчеркивают систематический характер атак на общественный транспорт и гражданскую инфраструктуру в Белгородской области. Транспортные средства, включая автобусы и легковые автомобили, а также дома мирных жителей, часто становятся целями дронов, что приводит к жертвам и многочисленным ранениям.