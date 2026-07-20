В Самарской области жара до 33°C продержится до четверга

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за аеномальной жары. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Во вторник, 21 июля, местами в Самарской области ожидается жара +30-31°C. А 22 и 23 июля в большинстве районов региона воздух прогреется до +30-33 °C.

Жителям региона рекомендуют сократить время пребывания на солнце (особенно с непокрытой головой), избегать повышения физической нагрузки и пить как можно больше жидкости. Кроме того, следует контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером, а также надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

Георгий Портнов