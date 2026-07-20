Такой Гомер им не нужен

Масштабная мировая премьера исторического блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» собирает не только рекордные кассовые сборы, но и неоднозначную реакцию в соцсетях и СМИ. Если пользователей соцсетей больше всего беспокоит выбор чернокожей актрисы на роль Елены Троянской, то некоторые греческие политики обижены, что в фильме нет ни одного греческого актера, а американский режиссер слишком вольно обошелся с источником. При этом представители официальных греческих властей напоминают, что «Одиссея» не является исторической летописью, это всего лишь эпос о приключениях мифических героев, и даже авторство Гомера до сих пор не доказано и вызывает споры историков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент съемок фильма «Одиссея» Фото: Melinda Sue Gordon / Universal Pic Мэтт Дэймон и Зендея в фильме «Одиссея» Фото: UNIVERSAL STUDIOS Роберт Патинсон в фильме «Одиссея» Фото: UNIVERSAL STUDIOS Следующая фотография 1 / 3 Момент съемок фильма «Одиссея» Фото: Melinda Sue Gordon / Universal Pic Мэтт Дэймон и Зендея в фильме «Одиссея» Фото: UNIVERSAL STUDIOS Роберт Патинсон в фильме «Одиссея» Фото: UNIVERSAL STUDIOS

Выход на мировые экраны новой картины Кристофера Нолана «Одиссея» вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях, в мировых СМИ и среди общественных деятелей Греции. Многих пользователей соцсетей взволновал выбор чернокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской/Прекрасной.

Впрочем, нашлось много и тех, кто не согласен с такой критикой. Они отмечают, что у Гомера нет прямого описания внешности Елены, а есть лишь эпитеты — «обладательница красивых волос» (kallikomos), «красивого лица» (kallipareios) и «элегантно одетая» (tanypeplos). Единственное описание, которое приводится,— это ее «светлые руки» (leukolenos). Кроме того, на некоторых древнегреческих амфорах есть изображения Елены Троянской, которые, впрочем, являются предметом воображения авторов конкретных амфор.

В любом случае, как напоминают историки и представители правительства Греции, «Илиада» и «Одиссея» Гомера являются не исторической летописью, а лишь литературными произведениями о вымышленных героях.

«Государство не должно диктовать создателю, как он должен художественно интерпретировать произведение или миф,— заявила министр культуры Греции Лина Мендони.— Как можно всерьез обсуждать вопрос о том, должно ли государство подвергать цензуре Кристофера Нолана?»

Известный переводчик древнегреческих текстов Дэниел Мендельсон также защитил решение Нолана пригласить на роль Елены Троянской чернокожую актрису, назвав это достойным способом «провоцировать, бросить вызов и поставить под сомнение наше представление о красоте и идентичности». Однако он раскритиковал режиссера за то, что тот представил Одиссея «лишенным юмора и хитрого обаяния», о чем неоднократно упоминает Гомер при описании этого героя.

«Этот измученный, терзаемый чувством вины Одиссей лишен юмора и остроумия, соблазнительности и хитрости, он как будто брат страдающего Бэтмена или Оппенгеймера (персонажи предыдущих фильмов Кристофера Нолана.— “Ъ”) — людей, терзаемых прошлым, с которым они борются по-разному»,— цитирует Мендельсона телеканал ABC News.

Свою порцию критики в адрес голливудского режиссера высказали представители греческой диаспоры в США и представители традиционалистских политических сил.

Представители диаспоры опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что Греция — это не только античность, но и существующая сейчас страна, поэтому очень странно, что в фильме не нашлось места ни одному греческому актеру.

«В дискуссиях вокруг “Одиссеи” некоторые утверждают, что мифология принадлежит всему миру и не должна быть ограничена культурными особенностями. Другие же рассматривают разнообразие актерского состава как отражение современной глобальной аудитории, а не исторической специфики. Мы понимаем эти точки зрения. Но универсальность не требует отрыва от истоков»,— заявили авторы письма.

Говоря об отсутствии греческих актеров, СМИ подчеркивают, что правительство Греции участвовало в финансировании фильма. Производство получило от греческого государства субсидии в размере около €6,5 млн при общем бюджете €250 млн. В соответствии со схемой субсидирования, введенной в 2017 году, правительство Греции компенсирует часть расходов на производство фильмов, осуществляемое в стране.

В то же время небольшая греческая ультраортодоксальная оппозиционная партия «Ники» возразила и против выбора актрисы на роль Елены Троянской, и против выделения госсубсидий. В партии заявили, что греческие налогоплательщики вынуждены финансировать навязывание «идеологии прогрессивизма» греческой истории и культурной идентичности. «Так называемое патриотическое правительство Греции продолжает поддерживать любое “прогрессивное” выражение и замалчивать любую инициативу, подчеркивающую нашу национальную идентичность»,— отметил лидер партии «Ники» Димитрис Нациос.

Евгений Хвостик