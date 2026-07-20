«Уфаводоканал» потратит на защиту от БПЛА до 100 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» на конкурсе 10 августа выберет подрядчика проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по кинетической защите своих объектов от террористических угроз с использованием БПЛА, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 100,82 млн руб., предприятие профинансирует его за счет собственных средств.

Разработку сметной и рабочей документации необходимо завершить до 5 октября, строительные работы — до 31 октября. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на работы.

В конкурсе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Майя Иванова