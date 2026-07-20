Lockheed анонсировал удешевленную ракету-перехватчик для систем Patriot
Американский оборонный концерн Lockheed Martin представил на проходящем в английском городе Фарнборо авиашоу планы по производству новых ракет-перехватчиков PAC-3 ACE для систем Patriot. Они будут более чем вдвое дешевле нынешних PAC-3 MSE. Как следует из бюджетных документов Пентагона, цена PAC-3 MSE составляет примерно $4 млн.
Производство новых ракет начнется в течение ближайших трех лет. Концерн планирует заниматься разработкой и производством ракет совместно с европейскими партнерами.
Эксперты отметили, что объявление было сделано в то время, когда вооруженные силы стран мира ищут более дешевые способы борьбы с беспилотниками и ракетами. А оборонные компании, по их словам, сталкиваются с конкуренцией со стороны стартапов, предлагающих более дешевые вооружения.
«Американские войска и войска союзников нуждаются в решении, которое проверено на поле боя и экономически выгодно. PAC-3 ACE обеспечивает именно это, опираясь на непревзойденную эффективность PAC-3 MSE»,— заявил президент подразделения Lockheed Martin по произодству ракет и систем ПВО Тим Кэхилл.
Lockheed Martin является крупным военно-промышленным концерном США, который активно сотрудничает с Пентагоном и производит различные виды вооружений, включая ракеты PAC-3 MSE для систем Patriot. Компания также разрабатывает другие важные военные технологии, такие как гиперзвуковые ракеты и системы THAAD. Решение о производстве удешевленных перехватчиков PAC-3 ACE для систем Patriot, вероятно, связано со стремлением удовлетворить растущий спрос и конкуренцию на рынке вооружений, где мировые армии ищут более экономичные решения, особенно для борьбы с дронами и ракетами.
Закупки ракет PAC-3 MSE активно наращиваются. Например, в 2025 году США планировали купить 13,7 тысячи таких ракет, что почти в четыре раза больше, чем в 2025 году (тогда было запрошено 3,3 тысячи). В сентябре 2025 года США подписали контракт с Lockheed Martin на $9,8 млрд на производство почти 2000 ракет PAC-3 MSE. Эти ракеты предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет. Увеличение производства также связано с поставками вооружения союзникам, в частности, Украине, и с пополнением истощающихся запасов на фоне растущей напряженности в мире.