Lockheed анонсировал удешевленную ракету-перехватчик для систем Patriot

Американский оборонный концерн Lockheed Martin представил на проходящем в английском городе Фарнборо авиашоу планы по производству новых ракет-перехватчиков PAC-3 ACE для систем Patriot. Они будут более чем вдвое дешевле нынешних PAC-3 MSE. Как следует из бюджетных документов Пентагона, цена PAC-3 MSE составляет примерно $4 млн.

Производство новых ракет начнется в течение ближайших трех лет. Концерн планирует заниматься разработкой и производством ракет совместно с европейскими партнерами.

Эксперты отметили, что объявление было сделано в то время, когда вооруженные силы стран мира ищут более дешевые способы борьбы с беспилотниками и ракетами. А оборонные компании, по их словам, сталкиваются с конкуренцией со стороны стартапов, предлагающих более дешевые вооружения.

«Американские войска и войска союзников нуждаются в решении, которое проверено на поле боя и экономически выгодно. PAC-3 ACE обеспечивает именно это, опираясь на непревзойденную эффективность PAC-3 MSE»,— заявил президент подразделения Lockheed Martin по произодству ракет и систем ПВО Тим Кэхилл.

Николай Зубов