Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на танкер в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с танкером Nelsa произошел на фоне серии атак беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкеры в Черном море. Ранее, 29 ноября 2025 года, беспилотные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 морского терминала КТК в Новороссийске, сделав его непригодным для эксплуатации. Это привело к тому, что Казахстан активизировал планы по перенаправлению экспорта нефти на альтернативные маршруты.

За несколько месяцев до этого, в феврале и марте 2025 года, украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающие станции КТК «Кропоткинская» и «Кавказская», что вызвало снижение объемов прокачки нефти. Потери Казахстана от таких атак оцениваются в 3,8 млн тонн нефти, а также привели к подорожанию страховки транспортировок, что, по мнению экспертов, снижает рентабельность поставок для международных компаний, включая американских акционеров КТК.

КТК является ключевым маршрутом для экспорта казахстанской нефти, обеспечивая до 80% морского экспорта. В составе консорциума участвуют Россия, Казахстан, а также крупные американские и другие международные добывающие компании. Атаки на инфраструктуру КТК вызывают серьезную озабоченность Казахстана и приводят к призывам обеспечить безопасность транспортировки углеводородов в соответствии с международным правом.