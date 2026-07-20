Прокуратура контролирует устранение последствий подтопления в Аскинском районе

Прокуратура Аскинского района взяла на контроль действия местных властей и экстренных служб по устранению причин подтопления приусадебных участков и дорог после резкого повышения уровня воды в реке Сарс, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным Главного управления МЧС по Башкирии, 19 июля в деревне Уршады Аскинского района из-за подъема уровня воды в реке Сарс подтопило 32 придомовых территории. Жилые дома в зоне подтопления не находятся, отмечалось в сообщении.

38 человек заранее уехали к родственникам и знакомым.

Майя Иванова