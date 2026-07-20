В Прикамье скончался руководитель крупного завода молочной продукции

18 июля в Оханском округе Пермского края умер руководитель и совладелец ООО «Агрофирма Острожка» Николай Таскаев. Об этом сообщает пресс-служба округа. Ему было 53 года. Причина смерти не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Таскаев

Николай Таскаев



Трудовую деятельность Николай Таскаев начал в 1990 году в качестве слесаря совхоза «Оханский». Затем окончил Пермский сельскохозяйственный институт. Директором одного из крупнейших агропредприятий Оханского района «Агрофирма Острожка» господин Таскаев стал в 2012 году. При нем агрофирма сделала основным направлением своей деятельности молочное животноводство и органическое растениеводство. Создав собственную молочную переработку, предприятие вышло за пределы пермского рынка.

Николай Таскаев был также депутатом Острожского сельского поселения. В 2020 году награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Пермского края, в 2022 году — благодарственным письмом министра.