Новым главой «Хамас» избрали Халиля аль-Хайю

Составлено ИИ-Ассистентъ

После ликвидации лидера «Хамаса» Яхьи Синвара в октябре 2024 года, руководство движения сначала находилось под коллективным управлением. В него входили шесть влиятельных функционеров, включая младшего брата погибшего Мухаммеда Синвара и возглавлявшего представительство группировки за рубежом Халеда Машаля, а также Халиля аль-Хайю. Боевики «Хамаса» в Секторе Газа отказались подчиняться этому коллективному руководству и стали действовать автономно под началом Мухаммеда Синвара, который, предположительно, был убит в мае 2025 года.

Коллективная модель управления кратковременно использовалась «Хамасом» и в 1990-х годах. При этом израильские и американские чиновники открыто заявляют о намерении искоренить «Хамас» как организацию и лишить его доступа к управлению Сектором Газа, несмотря на то, что движение остаётся единственной организованной силой в регионе. В январе 2026 года был сформирован Палестинский комитет управления Сектором Газа, который должен был заниматься вопросами управления регионом и который возглавил Али Абдель Хамид Шаас. Кроме того, в декабре 2025 года США высказывались за создание Международных сил стабилизации (МСС) в Газе под командованием американского генерал-майора и Совета мира для координации безопасности, гуманитарного реагирования и восстановления.