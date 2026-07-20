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Куменский округ сохранил лидерство по суточному производству молока

С начала года в Кировской области произвели 2,3 тыс. тонн молока. Лидером в регионе по ежедневному валовому производству молока стал Куменский округ, сообщил пресс-центр правительства региона.

Куменский округ сохранил лидерство по суточному производству молока

Куменский округ сохранил лидерство по суточному производству молока

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Куменский округ сохранил лидерство по суточному производству молока

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 15 июля, показатель составил 321 тонну. Среднесуточный удой на одну корову в округе достиг 29,8 кг при среднем показателе по области 25,3 кг.

Свыше 27 кг молока в сутки на одну корову также получают в Вятскополянском, Пижанском, Сунском и Юрьянском районах и Кирове.

Анна Кайдалова