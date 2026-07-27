Дом двух миров

Карабкающийся по холму Святого Элия городок Сполето впечатлит даже тех, кто немало путешествовал по Италии. Затертый эпитет «жемчужина Умбрии» в данном случае вполне оправдан. Основанный умбрами в VII веке до н. э., Сполето является одним из древнейших поселений нынешней области Умбрия, названной так в честь ее первых обитателей. В 241 году до н. э. римляне объявили эту местность своей колонией и не прогадали — несколькими десятилетиями позже, а именно в 217 году до н. э., Сполетум (как римляне назвали город) отразил штурм самого Ганнибала. Впоследствии город пережил еще немало битв, в том числе между Помпеем и Крассом. В XI веке герцогство, столицей которого стал к тому времени Сполето, вошло в состав папских владений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид с воздуха на город Сполето, замок Рокка-Альборноз и римский мост Понте-делле-Торри

Фото: Getty Images Вид с воздуха на город Сполето, замок Рокка-Альборноз и римский мост Понте-делле-Торри

Фото: Getty Images

Следы этих и других исторических перипетий сегодня можно обнаружить, гуляя по извилистым улочкам исторического центра — благо он занимает всего 1 кв. км. Для удобства туристов в холм вмонтирован эскалатор, который имеет выходы на разных уровнях. Начать стоит с верхнего, где расположен замок и крепость Рокка Альборноциана, возведенная в XIV веке на месте цитадели герцогов Сполето. В ней расположен исторический музей и открывается прекрасный вид на город и долину. Также внимания заслуживает Понте делле Торри — 230-метровый акведук, по которому в крепость поступала вода. Сейчас этот мост — живописный маршрут для вечерних прогулок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карта Сполето XVII века Фото: DEA / G. DAGLI ORTI / De Agostini / Getty Images Пейзаж Сполето Фото: Getty Images Фото: DeAgostini / Getty Images Улица Via A. Saffi в Сполето Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Византийская икона с рельефными украшениями из бронзы и золота, 1185 год, подаренная императором Барбароссой в знак дружбы городу Сполето Фото: Getty Images Фонтан Маскероне XVII–XVIII века, или фонтан Сан-Симон, в Сполето Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Фермерский дом Le Terre di Poreta в деревне Порета, Сполето Фото: Paolo Picciotto / REDA / Universal Images Group / Getty Images Площадь Пьяцца Пьяничиани Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Фонтан на рыночной площади Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Традиционный итальянский ресторан в центре Сполето Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 12 Карта Сполето XVII века Фото: DEA / G. DAGLI ORTI / De Agostini / Getty Images Пейзаж Сполето Фото: Getty Images Фото: DeAgostini / Getty Images Улица Via A. Saffi в Сполето Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Византийская икона с рельефными украшениями из бронзы и золота, 1185 год, подаренная императором Барбароссой в знак дружбы городу Сполето Фото: Getty Images Фонтан Маскероне XVII–XVIII века, или фонтан Сан-Симон, в Сполето Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Фермерский дом Le Terre di Poreta в деревне Порета, Сполето Фото: Paolo Picciotto / REDA / Universal Images Group / Getty Images Площадь Пьяцца Пьяничиани Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Фонтан на рыночной площади Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Традиционный итальянский ресторан в центре Сполето Фото: Getty Images

Опускаясь этажом ниже, вы попадаете в сердце исторического центра, главной достопримечательностью которого является кафедральный собор Санта Мария Ассунта, шедевр архитектуры XII века, частично перестроенный в XVII веке, вследствие чего у него появился трехъярусный фасад, украшенный розетками и мозаикой. Главная ценность собора — цикл фресок Филиппо Липпи, представляющий собой жизнеописание Мадонны. Сам художник похоронен тут же, в соборе, причем надгробье выполнил его сын Филиппино Липпи. Другим сокровищем собора является фреска Пинтуриккьо, известная как «Мадонна с младенцем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Собор Сполето (Санта Мария Ассунта) — главная церковь города. Она посвящена Успению Пресвятой Девы Марии. Церковь, образец романской архитектуры, была построена во второй половине XII века. Внешний портик и колокольня были пристроены в XV и XVI веках. Самый яркий элемент фасада — иератико-византийская мозаика с изображением благословляющего Христа, созданная Сольстернусом (1207). Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Собор Санта Мария Ассунта Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Вид на площадь с портика собора Фото: Getty Images Вид на центральный неф с фресками Филиппо Липпи Фото: Getty Images Фото: Godong / Universal Images Group / Getty Images «Житие Девы Марии» работы Филиппо Липпи. Коронация Марии Фото: Godong / Universal Images Group / Getty Images Интерьер собора Санта-Мария Ассунта Фото: Getty Images Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Images Фото: Getty Images Церковь Сан-Пьетро-э-Моэния Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Собор Сполето (Санта Мария Ассунта) — главная церковь города. Она посвящена Успению Пресвятой Девы Марии. Церковь, образец романской архитектуры, была построена во второй половине XII века. Внешний портик и колокольня были пристроены в XV и XVI веках. Самый яркий элемент фасада — иератико-византийская мозаика с изображением благословляющего Христа, созданная Сольстернусом (1207). Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Собор Санта Мария Ассунта Фото: Marco Scataglini / UCG / Universal Images Group / Getty Images Вид на площадь с портика собора Фото: Getty Images Вид на центральный неф с фресками Филиппо Липпи Фото: Getty Images Фото: Godong / Universal Images Group / Getty Images «Житие Девы Марии» работы Филиппо Липпи. Коронация Марии Фото: Godong / Universal Images Group / Getty Images Интерьер собора Санта-Мария Ассунта Фото: Getty Images Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Images Фото: Getty Images Церковь Сан-Пьетро-э-Моэния Фото: Getty Images

Спустившись еще ниже, не пропустите прячущийся за фасадами средневековых зданий римский театр. К нему ведут указатели Археологического музея Сполето, частью которого является этот уникальный памятник I века до н. э. Интересно, что римский театр был обнаружен археологами лишь в 1938 году. Сейчас он полностью восстановлен, и летом на его сцене идут спектакли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Римский амфитеатр Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Римский амфитеатр Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Римский амфитеатр Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group / Getty Images Римский амфитеатр Фото: Getty Images

Впрочем, летом весь Сполето превращается в театральную площадку. В июле здесь ежегодно проводится международный Фестиваль двух миров. Имеются в виду Европа и Америка, хотя автор сначала полагала, что речь идет о прошлом и настоящем. Как бы то ни было, основанный в 1958 году итало-американским композитором, либреттистом и педагогом Джанкарло Менотти фестиваль стал символом Сполето. В разные годы в нем участвовали Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуреев, Роман Полански, Лучано Паваротти и другие звезды. Особенность фестиваля в том, что он включает в себя и драматические спектакли, и концерты, причем от классики до поп-музыки, оперу, балет, а также визуальное искусство. При этом спектакли, выставки, концерты проводятся не только в театрах и выставочных залах, но и в естественных декорациях древних памятников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Платонов» Фото: Andrea Boccalini Спектакль «Платонов» Фото: Andrea Boccalini Следующая фотография 1 / 2 Спектакль «Платонов» Фото: Andrea Boccalini Спектакль «Платонов» Фото: Andrea Boccalini

В этом году отмечающий 69-ю годовщину фестиваль проходил под художественным руководством известного балетного продюсера Даниэле Чиприани. Разумеется, танцевальная составляющая Сполето-2026 оказалась просто исключительной. В балетном марафоне участвовали классические танцовщики Даниэль Симкин, Яна Саленко, Майя Махатели — выходцы из республик бывшего СССР. Современный танец представлял испанский танцовщик, звезда фламенко Серджо Бернал. Овации публики вызвал фрагмент из балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского. Русские авторы были широко представлены на Фестивале двух миров. Так, для открытия программы драматического искусства режиссер Лео Мускато, выступивший в роли куратора фестиваля в области драматургии, выбрал чеховского «Платонова». По словам Мускато, он особенно ценит эту опубликованную уже после смерти Чехова пьесу в режиссерской версии Петера Штайна. Она и была показана в Сполето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт итальянского певца Mika Фото: Andrea Boccalini Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Damiano Mongelli Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni Следующая фотография 1 / 5 Концерт итальянского певца Mika Фото: Andrea Boccalini Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Damiano Mongelli Заключительный вечерний концерт на площади перед собором Фото: Anouk Andrea Boni

Украшением фестиваля являются концерты на площади перед кафедральным собором. В этом году их было три, и хедлайнером одного из них был певец Мика, выступающий в жанре рок и поп — на этот раз в сопровождении симфонического оркестра. Вишенкой на торте «Двух миров» служит финальный ночной концерт на Домской площади. В этом году честь завершить праздник искусств выпала на долю итальянского дирижера Джанандреа Нозеды. Под его управлением оркестр исполнил музыку Джанкарло Менотти, Леонарда Бернстайна и Антонина Дворжака. Концерт был посвящен 250-летию независимости США.

Елена Пушкарская