Дом двух миров
Итальянский городок Сполето прославлен фестивалем искусств
Карабкающийся по холму Святого Элия городок Сполето впечатлит даже тех, кто немало путешествовал по Италии. Затертый эпитет «жемчужина Умбрии» в данном случае вполне оправдан. Основанный умбрами в VII веке до н. э., Сполето является одним из древнейших поселений нынешней области Умбрия, названной так в честь ее первых обитателей. В 241 году до н. э. римляне объявили эту местность своей колонией и не прогадали — несколькими десятилетиями позже, а именно в 217 году до н. э., Сполетум (как римляне назвали город) отразил штурм самого Ганнибала. Впоследствии город пережил еще немало битв, в том числе между Помпеем и Крассом. В XI веке герцогство, столицей которого стал к тому времени Сполето, вошло в состав папских владений.
Вид с воздуха на город Сполето, замок Рокка-Альборноз и римский мост Понте-делле-Торри
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Следы этих и других исторических перипетий сегодня можно обнаружить, гуляя по извилистым улочкам исторического центра — благо он занимает всего 1 кв. км. Для удобства туристов в холм вмонтирован эскалатор, который имеет выходы на разных уровнях. Начать стоит с верхнего, где расположен замок и крепость Рокка Альборноциана, возведенная в XIV веке на месте цитадели герцогов Сполето. В ней расположен исторический музей и открывается прекрасный вид на город и долину. Также внимания заслуживает Понте делле Торри — 230-метровый акведук, по которому в крепость поступала вода. Сейчас этот мост — живописный маршрут для вечерних прогулок.
Опускаясь этажом ниже, вы попадаете в сердце исторического центра, главной достопримечательностью которого является кафедральный собор Санта Мария Ассунта, шедевр архитектуры XII века, частично перестроенный в XVII веке, вследствие чего у него появился трехъярусный фасад, украшенный розетками и мозаикой. Главная ценность собора — цикл фресок Филиппо Липпи, представляющий собой жизнеописание Мадонны. Сам художник похоронен тут же, в соборе, причем надгробье выполнил его сын Филиппино Липпи. Другим сокровищем собора является фреска Пинтуриккьо, известная как «Мадонна с младенцем».
Спустившись еще ниже, не пропустите прячущийся за фасадами средневековых зданий римский театр. К нему ведут указатели Археологического музея Сполето, частью которого является этот уникальный памятник I века до н. э. Интересно, что римский театр был обнаружен археологами лишь в 1938 году. Сейчас он полностью восстановлен, и летом на его сцене идут спектакли.
Впрочем, летом весь Сполето превращается в театральную площадку. В июле здесь ежегодно проводится международный Фестиваль двух миров. Имеются в виду Европа и Америка, хотя автор сначала полагала, что речь идет о прошлом и настоящем. Как бы то ни было, основанный в 1958 году итало-американским композитором, либреттистом и педагогом Джанкарло Менотти фестиваль стал символом Сполето. В разные годы в нем участвовали Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуреев, Роман Полански, Лучано Паваротти и другие звезды. Особенность фестиваля в том, что он включает в себя и драматические спектакли, и концерты, причем от классики до поп-музыки, оперу, балет, а также визуальное искусство. При этом спектакли, выставки, концерты проводятся не только в театрах и выставочных залах, но и в естественных декорациях древних памятников.
В этом году отмечающий 69-ю годовщину фестиваль проходил под художественным руководством известного балетного продюсера Даниэле Чиприани. Разумеется, танцевальная составляющая Сполето-2026 оказалась просто исключительной. В балетном марафоне участвовали классические танцовщики Даниэль Симкин, Яна Саленко, Майя Махатели — выходцы из республик бывшего СССР. Современный танец представлял испанский танцовщик, звезда фламенко Серджо Бернал. Овации публики вызвал фрагмент из балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского. Русские авторы были широко представлены на Фестивале двух миров. Так, для открытия программы драматического искусства режиссер Лео Мускато, выступивший в роли куратора фестиваля в области драматургии, выбрал чеховского «Платонова». По словам Мускато, он особенно ценит эту опубликованную уже после смерти Чехова пьесу в режиссерской версии Петера Штайна. Она и была показана в Сполето.
Украшением фестиваля являются концерты на площади перед кафедральным собором. В этом году их было три, и хедлайнером одного из них был певец Мика, выступающий в жанре рок и поп — на этот раз в сопровождении симфонического оркестра. Вишенкой на торте «Двух миров» служит финальный ночной концерт на Домской площади. В этом году честь завершить праздник искусств выпала на долю итальянского дирижера Джанандреа Нозеды. Под его управлением оркестр исполнил музыку Джанкарло Менотти, Леонарда Бернстайна и Антонина Дворжака. Концерт был посвящен 250-летию независимости США.