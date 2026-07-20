Объявлен аукцион по продаже участка для строительства жилья рядом с парком им. Горького

ДОМ.РФ проводит аукцион по продаже имущественного комплекса на ул. Краснова, 29. В составе лота: участок 0,24 га и здание площадью 817,9 кв. м. Имущество предлагается использовать как площадку под строительство жилья. Его начальная стоимость составляет 43,73 млн руб. Об этом сообщает краевое минимущество.

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Рядом с участком находится среднеэтажная жилая застройка, коммерческие объекты и трансформаторная подстанция. Одно из зданий квартала занимает бизнес-центр. Рядом расположен парк им. Горького и спортивный комплекс «Динамо».

Отметим, что ранее также стало известно о строительстве ЖК на месте снесенного аварийного дома на ул. Краснова, 16. Площадь квартир на объекте составит 6,6 тыс. кв. м. Кроме того, на прилегающей территории разместится парковка на 29 мест. Проектирование и строительство должно быть завершено до 2031 года.