В Татарстане расширят площадь ОЭЗ «Зеленая долина» для запуска новых производств

В Татарстане площадь особой экономической зоны «Зеленая долина» увеличат на 374 га. На расширенной территории свои проекты планируют реализовать восемь компаний-резидентов, сообщает пресс-служба правительства России.

Они займутся производством витаминов и кормовых добавок для животных, микробного белка, химического сырья для ПЭТФ, каустической соды, синтетической соляной кислоты и хлористого алюминия.

На предприятиях планируют создать более 1,8 тыс. рабочих мест. Предполагается, что к 2035 году общий объем инвестиций новых резидентов ОЭЗ «Зеленая долина» составит 300 млрд руб.

Анна Кайдалова