Оренбуржье поставит оборудование для федерального агрохолдинга
Компания «ОренКлип» (Оренбург) расширяет партнерство с агрохолдингом «Дамате» — одним из крупнейших в России производителей индейки. В рамках сотрудничества на заводе глубокой переработки мяса птицы в Пензенской области смонтируют новую производственную линию стоимостью 340 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ключевым элементом комплекса станут высокопроизводительные слайсеры, произведенные в Оренбурге.
Внедрение оборудования позволит автоматизировать нарезку и упаковку продукции. Это повысит общую эффективность производственных процессов.