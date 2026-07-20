Оренбуржье поставит оборудование для федерального агрохолдинга

Компания «ОренКлип» (Оренбург) расширяет партнерство с агрохолдингом «Дамате» — одним из крупнейших в России производителей индейки. В рамках сотрудничества на заводе глубокой переработки мяса птицы в Пензенской области смонтируют новую производственную линию стоимостью 340 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ключевым элементом комплекса станут высокопроизводительные слайсеры, произведенные в Оренбурге.

Внедрение оборудования позволит автоматизировать нарезку и упаковку продукции. Это повысит общую эффективность производственных процессов.

Георгий Портнов