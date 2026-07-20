Сотрудники РЖД пострадали при атаке БПЛА на вокзал в курском Льгове
Беспилотники ударили по району железнодорожной станции во Льгове Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Пострадали четверо работников. Пассажиров в момент атаки на станции не было — вокзал остановил работу ранее из-за режима КТО.
«Ранено четверо мужчин — они сотрудники железной дороги, — уточнил глава региона. — У трех незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу».
По словам губернатора, в момент удара БПЛА к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета. Автомобиль получил повреждения, но никто не пострадал.
Атаки беспилотников на железнодорожную инфраструктуру не являются единичным случаем. В июле 2025 года в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили контактную сеть на станции Тимашевская, что привело к задержке 12 поездов; один пассажир рейса Москва-Новороссийск получил травмы. В том же месяце в Ростовской области на станции Песчанокопская также были задержаны 10 составов из-за повреждений контактной сети. В августе 2025 года в Ростовской области атака БПЛА в районе станции Сергеевка нарушила работу контактной сети, задержав 38 поездов до 3 часов 40 минут. В октябре 2025 года в Крыму в результате ночной атаки беспилотников были повреждены несколько электроподстанций.
Помимо повреждений инфраструктуры, атаки беспилотников приводят и к человеческим жертвам. Например, в июле 2025 года в Сочи двое сотрудников РЖД погибли и трое были госпитализированы после атаки БПЛА. В мае 2026 года в Брянской области при ударе БПЛА по маневровому тепловозу на станции Унеча погибли три человека, которые были сотрудниками станции. Также в августе 2025 года в Волгоградской области в городе Петров Вал работник РЖД получил осколочное ранение при атаке БПЛА и был госпитализирован.