Сотрудники РЖД пострадали при атаке БПЛА на вокзал в курском Льгове

Беспилотники ударили по району железнодорожной станции во Льгове Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Пострадали четверо работников. Пассажиров в момент атаки на станции не было — вокзал остановил работу ранее из-за режима КТО.

«Ранено четверо мужчин — они сотрудники железной дороги, — уточнил глава региона. — У трех незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу».

По словам губернатора, в момент удара БПЛА к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета. Автомобиль получил повреждения, но никто не пострадал.