Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о продолжении доверительного общения между президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом господин Лавров заявил на встрече 20 июля в Москве с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.
Сергей Лавров отметил, что диалог между лидерами сохраняется и подчеркнул важность совместного участия Путина и Ким Чен Ына в сентябре 2025 года в торжествах в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. По словам министра, этот визит стал значимой вехой в отношениях между двумя странами.
Во время визита Цой Сон Хи встретилась с президентом Путиным в Кремле. В обсуждении ключевых вопросов также участвовали Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Такая встреча дала возможность рассмотреть направление двустороннего сотрудничества и проблемы региональной и международной безопасности.
Доверительное общение между лидерами России и КНДР, о котором сообщил Сергей Лавров, подтверждает ранее установленную тенденцию к укреплению двусторонних связей. Ранее, 12 июля 2025 года, Сергей Лавров уже передавал привет от Владимира Путина Ким Чен Ыну, а в июле 2024 года главы МИД двух стран обсуждали широкий спектр двустороннего сотрудничества. В марте 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями после президентских выборов в России. Осенью 2023 года российская делегация во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко посетила КНДР, а в сентябре 2023 года Ким Чен Ын совершил визит на Дальний Восток России, что способствовало оживлению делового и гуманитарного сотрудничества.