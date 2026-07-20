Лавров заявил о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о продолжении доверительного общения между президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом господин Лавров заявил на встрече 20 июля в Москве с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

Сергей Лавров отметил, что диалог между лидерами сохраняется и подчеркнул важность совместного участия Путина и Ким Чен Ына в сентябре 2025 года в торжествах в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. По словам министра, этот визит стал значимой вехой в отношениях между двумя странами.

Во время визита Цой Сон Хи встретилась с президентом Путиным в Кремле. В обсуждении ключевых вопросов также участвовали Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Такая встреча дала возможность рассмотреть направление двустороннего сотрудничества и проблемы региональной и международной безопасности.