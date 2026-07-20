Жителей Удмуртии предупредили о надвигающейся жаре

Повышение температуры до 30°С ожидается в Удмуртии во второй половине текущей недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. При этом местами в республике прогнозируют кратковременные дожди с усилением ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ночью во вторник, 21 июля, температура воздуха составит от +13 до +18°С, днем — +24…+29°С. Со среды на пятницу в ночные часы ожидается +14…+19°С. В дневные температуры повысится до +25…+30°С. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, предупредили метеорологи.

По предварительному прогнозу, в выходные жаркая погода сохранится, но местами возможны дожди.