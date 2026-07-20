Количество ипотечных кредитов в Прикамье выросло на 44,6% за год

За последние 12 месяцев в Пермском крае было выдано 19,7 ипотечного кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения. Это превышает среднероссийский показатель, соответствующий 14,2 кредита. Так, Прикамье заняло 11-ю позицию в списке регионов по количеству кредитов на жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, за первые пять месяцев 2026 года было выдано на 44,6% больше кредитов, чем за аналогичный период предыдущего года. Средний размер кредита на жилье в январе — мае 2026 года составил 3,72 млн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня текущего года составила 0,98%.