В Оренбуржье за шесть месяцев ввели на 25% меньше жилья, чем годом ранее

За шесть месяцев этого года в Оренбургской области сдали в эксплуатацию 463 тыс. кв. м жилья, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такая информация опубликована на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В многоквартирных домах наблюдается положительная динамика, сдано 137 тыс. кв. м жилых помещений (+23%). В индивидуальных домах динамика отрицательная — 326 тыс. кв. м (-35%).

Именно в июне на территории региона ввели всего 108 тыс. кв. м жилых помещений (+9%).

Руфия Кутляева