В Кугарчинском районе директор школы незаконно сдавала спортзал в аренду

По постановлению прокурора Кугарчинского района директора местной школы оштрафовали на 10 тыс. руб. за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РБ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», школа находится в селе Юмагузино.

Проверка надзорного ведомства установила, что с ноября 2025 года по май 2026 года директор школы незаконно предоставляла помещение спортзала для занятий по карате. При этом у нее не было разрешения от районной администрации на заключение договора аренды с третьим лицом.

Прокуратура внесла в адрес руководителя школы представление.

После вмешательства прокуратуры незаконное соглашение о пользовании помещением расторгнуто.

Майя Иванова