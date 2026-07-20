Девятерых россиян обвинили в хищении оборудования на 100 млн рублей

Полицейские в пяти регионах задержали девятерых членов преступной группы, занимавшихся хищением оборудования. Стоимость похищенного оценивается более чем в 100 млн руб., рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантов отправили в СИЗО.

Задержания прошли в Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областях, а также в ДНР. По предварительной информации, злоумышленники находили сайты организаций, продававших различное оборудование. Затем аферисты от имени фирм и госструктур заключали договоры купли-продажи с постоплатой.

После этого, по данным МВД, злоумышленники принимали товар по поддельным документам и отвозили его на заранее арендованные склады. Всего известно о 38 эпизодах мошенничества. Кроме того, сообщники создали кол-центр за рубежом, работники которого общались с потерпевшими.

Силовики провели обыски в домах обвиняемых. У них изъяли средства связи, банковские карты, компьютеры, поддельные печати и часть похищенного имущества. Другое оборудование нашли в арендованных складах. Сейчас полицейские возвращают имущество собственникам.

Никита Черненко