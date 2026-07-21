Управление автодорог и транспорта Прикамья выплатит «Почте России» 46,6 млн рублей за изъятие здания

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края к АО «Почта России». Соответствующее решение было вынесено 16 июля. Краевое учреждение требовало принудительно изъять у общества для нужд региона нежилое здание по ул. 2-й Шоссейной, 15. Его общая площадь составляет 753,6 кв. м. Изъятие потребовалось для строительства автодороги в районе перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно решению, ответчику будет выплачено возмещение стоимости здания в размере 46,6 млн руб. Эта стоимость была установлена проведенной оценочной судебной экспертизой. АО «Почта России» не согласилось с установленной суммой возмещения, однако результаты экспертизы судом были приняты. В документе отмечается также, что изымаемый земельный участок находится в аренде у ОАО «РЖД» и используется под полосу отвода железной дороги.

Стоит отметить, что в июле прошлого года УАДиТ уже изъял для государственных нужд региона объект АО «Почта России» площадью 34,8 кв. м по тому же адресу. Размер возмещения АО составил 900,7 тыс. руб., из них 719 тыс. руб.— рыночная стоимость, установленная экспертом, и 181,7 тыс. руб.— величина убытков, причиненных изъятием имущества. Как указано в решении суда, изъятие понадобилось для строительства перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской.