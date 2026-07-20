В Башкирии ожидаются грозы и туман

21 июля в Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем существенных осадков не предвидится, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер подует северный, 7–12 м/с, днем в юго-восточных районах возможны порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +13…+18°, днем повысится до +24…+29°.

На отдельных участках дорог ночью и утром будет туман, видимость из-за которого сократится до 500 м — 1 км.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных садков. Ветер будет северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +16…+18°, днем поднимется до +27…+29°.

Майя Иванова