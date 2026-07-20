Иранский риал рекордно подешевел из-за эскалации конфликта с США

Курс иранского риала упал до рекордно низкого уровня из-за опасений инвесторов об эскалации военного конфликта с США. Стоимость иранской валюты на открытом рынке достигла 1,95 млн риалов за $1, снизившись почти на 10% с начала июля. Официальный курс, установленный иранским правительством, сейчас составляет 42 тыс. риалов за $1.

Как утверждают опрошенные Financial Times аналитики, на рынке есть опасения, что США усилят давление на уже пострадавшую экономику Ирана, а участившиеся в последние дни ракетно-бомбовые удары приведут к полномасштабной войне между Тегераном и Вашингтоном.

За последние двое суток курс риала снижался после сообщений о том, что Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и отменил временное разрешение на продажу иранской нефти.

Евгений Хвостик