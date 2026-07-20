Минобороны заявило об ударах по логистическому центру и объектам ТЭК Украины

Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, а также по иным объектам. В том числе, по логистическому центру и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны РФ.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками. За сутки российские силы сбили более 900 различных воздушных целей, помимо этого силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера.

«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ... и 917 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в Минобороны.