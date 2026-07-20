Выплаты «Росгосстраха» по страхованию жилья и имущества выросли более чем в два раза

Компания «Росгосстрах» подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. Общий объем страховых выплат клиентам за этот период достиг 24,4 млрд руб. (по данным ОСБУ). При этом количество выплат по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) выросло более чем вдвое — на 116%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Поддержка в чрезвычайных ситуациях

Первое полугодие выдалось непростым для многих регионов страны. Только в сегменте ИФЛ «Росгосстрах» помог восстановить жилье 19 тыс. клиентов, столкнувшимся с последствиями природных катаклизмов, падения обломков БПЛА и прочими рисками.

Среди наиболее заметных событий: аномальные снегопады (свыше 180 млн руб. было выплачено 4 тыс. клиентов, чье имущество пострадало от стихии) и падения БПЛА (география таких страховых случаев расширилась до 20 регионов, а объем выплат по ним вырос на 10% по сравнению с прошлым годом).

В целом с января по июнь этого года рекордные девять страховых событий (помимо снегопадов) получили в «Росгосстрахе» статус «массовые». Общая сумма оперативной помощи клиентам по ним превысила 36 млн руб., а основной объем выплат пришелся на Нижегородскую, Кировскую, Томскую области, Мордовию и Чувашию.

Рост выплат в других ключевых сегментах

По другим массовым видам страхования количество выплат Росгосстраха тоже возросло: на 186% в страховании путешественников (4,7 тыс. выплат), на 73% в ипотечном страховании (1,2 тыс. выплат) и на 17% в автокаско (более 23 тыс. выплат).

В корпоративном секторе наиболее заметные выплаты за первое полугодие 2026 года: 106 млн и 98 млн руб. — по сельскохозяйственным рискам в Ростовской области, 89 млн руб. — по договору сострахования стартового комплекса. Также более 600 млн руб. «Росгосстрах» выплатил по событиям, связанным с последствиями атак БПЛА на предприятия.

Финансовые итоги

Высокая активность в выплатах подкрепляется устойчивым финансовым положением компании. По данным опубликованной отчетности, выручка СК «Росгосстрах» за первое полугодие 2026 года достигла 51,2 млрд руб., что на 3,5% больше показателя первого полугодия прошлого года. Наилучшие результаты у РГС в классическом страховании домов и квартир — это флагманская линия бизнеса компании, и в страховании ипотеки.

Активы «Росгосстраха» за шесть месяцев 2026 года составили 130,9 млрд руб., чистая прибыль достигла 3,1 млрд руб., а собственный капитал — 74,2 млрд руб.

«Миссия страховой компании — стоять на защите интересов клиента и смягчать последствия любых негативных событий. Рост выплат из-за аномальной погоды или новых вызовов среды — это прямое доказательство того, что наш бизнес несет реальную пользу обществу. Мы считаем, что устойчивость и надежность “Росгосстраха” определяются не только капиталом, но и способностью быть рядом в критической ситуации, обеспечивая своевременную и полную поддержку. Именно в этом заключается основа доверия 7 млн наших клиентов»,— прокомментировал генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев.