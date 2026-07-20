В Татарстане в июне количество выданных новых кредитных карт сократилось на 6,2% по сравнению с маем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача новых кредитных карт за месяц снизилась на 6,2%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане выдача новых кредитных карт за месяц снизилась на 6,2%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За месяц в республике выдали 33,4 тыс. кредиток против 35,6 тыс. в мае. Татарстан вошел в число регионов с наиболее заметным снижением показателя среди 30 субъектов-лидеров по объемам выдачи.

В целом по России в июне было выдано 1,2 млн новых кредитных карт, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее. Снижение продолжается третий месяц подряд.

Анна Кайдалова