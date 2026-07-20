Родственницу политолога-иноагента Шульман приговорили к пяти годам за растрату

Мещанский районный суд Москвы признал виновной в двух эпизодах растраты Ларису Шульман — сестру мужа политолога Екатерины Шульман (признана в России иноагентом). Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили заниматься хозяйственным управлением домами на три года, рассказал ТАСС адвокат Артем Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Шульман

Фото: Кадр из видео youtube-канала «Москва за Коалицию» Лариса Шульман

Фото: Кадр из видео youtube-канала «Москва за Коалицию»

Дело связано с хищением денег у ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7». Как установило следствие, в 2023 году глава ТСЖ Лариса Шульман потратила средства товарищества на ремонт зданий, принадлежавших ее брату — Михаилу Шульману. При этом постройки не управлялись ТСЖ.

По словам адвоката Игоря Короткого, обвиняемая признала, что только она имела доступ к мобильному банку ТСЖ. Всего было потрачено около 3,7 млн руб. двумя транзакциями: на 928 тыс. и 2,8 млн руб. Суд выделил гражданский иск со стороны ТСЖ в отдельное производство.

Никита Черненко