«Северсталь» отказалась от дивидендов за второй квартал
ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) не будет выплачивать дивиденды по итогам апреля–июня 2026 года. Как поясняется в сообщении компании, решение принято с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в первом полугодии, который составил минус 29,8 млрд руб.
В компании подчеркивают, что отказ от выплат позволит завершить ключевые стратегические проекты и сохранить финансовую устойчивость. Согласно дивидендной политике «Северстали», выплаты привязаны к уровню долговой нагрузки: при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока. Однако по итогам второго квартала показатель достиг 0,87х.
«Северсталь» вернулась к поквартальным выплатам в 2024 году после перерыва, длившегося с третьего квартала 2021-го, но уже по итогам 2024 года дивиденды не платила из-за макроэкономической неопределенности. Выход на положительный свободный денежный поток компания ожидает в 2027 году – за счет оптимизации расходов и сокращения инвестпрограммы.
Решение об отказе от дивидендов за второй квартал 2026 года продолжает общую тенденцию для «Северстали», которая уже в 2025 году не выплачивала дивиденды за первый, второй и третий кварталы. В 2022 году компания также не распределяла прибыль акционерам, хотя в 2021 году чистая прибыль по МСФО существенно выросла. Этот период без дивидендов начался после того, как в феврале 2022 года основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза, и компания прекратила экспорт продукции в ЕС.
Ранее «Северсталь» уже принимала решение о невыплате дивидендов за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года на фоне изменившихся макроэкономических условий. В 2025 году снижение спроса на сталь в России и в мире, а также сокращение выручки и EBITDA стали факторами, влияющими на решения о невыплате дивидендов. Например, по итогам 2025 года выручка компании сократилась на 14%, а показатель EBITDA снизился на 42%.
Отрицательный свободный денежный поток, который наблюдался в первом полугодии 2026 года, является ключевым показателем, влияющим на дивидендную политику. Согласно дивидендной политике «Северстали», при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х, компания может направлять до 100% свободного денежного потока на дивиденды. Однако, если данный показатель превышает пороговое значение, как это было в конце 2025 года (-0,16х) и во втором квартале 2026 года (0,87х), это ограничивает возможности для выплат. Помимо «Северстали» от выплаты дивидендов также отказались другие крупные металлургические компании, такие как НЛМК и ММК, что свидетельствует о системных проблемах в отрасли.