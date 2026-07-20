«Северсталь» отказалась от дивидендов за второй квартал

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об отказе от дивидендов за второй квартал 2026 года продолжает общую тенденцию для «Северстали», которая уже в 2025 году не выплачивала дивиденды за первый, второй и третий кварталы. В 2022 году компания также не распределяла прибыль акционерам, хотя в 2021 году чистая прибыль по МСФО существенно выросла. Этот период без дивидендов начался после того, как в феврале 2022 года основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза, и компания прекратила экспорт продукции в ЕС.

Ранее «Северсталь» уже принимала решение о невыплате дивидендов за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года на фоне изменившихся макроэкономических условий. В 2025 году снижение спроса на сталь в России и в мире, а также сокращение выручки и EBITDA стали факторами, влияющими на решения о невыплате дивидендов. Например, по итогам 2025 года выручка компании сократилась на 14%, а показатель EBITDA снизился на 42%.

Отрицательный свободный денежный поток, который наблюдался в первом полугодии 2026 года, является ключевым показателем, влияющим на дивидендную политику. Согласно дивидендной политике «Северстали», при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х, компания может направлять до 100% свободного денежного потока на дивиденды. Однако, если данный показатель превышает пороговое значение, как это было в конце 2025 года (-0,16х) и во втором квартале 2026 года (0,87х), это ограничивает возможности для выплат. Помимо «Северстали» от выплаты дивидендов также отказались другие крупные металлургические компании, такие как НЛМК и ММК, что свидетельствует о системных проблемах в отрасли.