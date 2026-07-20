В центральной России эчпочмаком интересуются чаще, чем в Татарстане

За последний месяц интернет-пользователи чаще интересовались чак-чаком и эчпочмаком за пределами Татарстана. Доля запросов об эчпочмаке в республике составила 9%, тогда как в Центральном федеральном округе она приблизилась к 30%, сообщила пресс-служба Россельхозбанка по ПФО.

Всего за последний месяц эчпочмак искали 72,5 тыс. раз. Чак-чак, который набрал более 605 тыс. запросов, в ЦФО искали 182 тыс. раз — в шесть раз больше, чем в Татарстане.

В пределах Приволжского федерального округа эчпочмак и чак-чак чаще всего искали в Нижегородской области. При этом запросы о кыстыбые и губадье остались более локальными: на Татарстан пришлось 36% и 32% запросов соответственно.

Чувашские блюда также получили интерес за пределами региона. Ширтан в рунете искали 4,6 тыс. раз, хуплу — 2,6 тыс. раз. Марийские блюда оказались менее распространенными в федеральном поиске. Подкогыльо из Марий Эл набрали в поиске 2,3 тыс. раз.

Анна Кайдалова