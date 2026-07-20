Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: N3W5 Фото: N3W5

Франсуа-Анри Беннамиас возвращается в часовую индустрию с новым проектом. И в данном случае это не просто история о том, что бывший генеральный директор запускает собственный бренд. Думаю, многие любители часов прекрасно помнят, что именно с Беннамиасом связано превращение Audemars Piguet в один из самых обсуждаемых брендов современности.

Он много лет руководил американским подразделением компании, а затем стал генеральным директором марки. Именно при нем Audemars Piguet создала тот самый ажиотаж с многолетними листами ожидания, практически недоступными часами, взлетевшими ценами на вторичном рынке. При этом бренд сохранил уважение коллекционеров и одновременно стал желанным для совершенно новой аудитории — от рэперов до звезд мирового футбола.

Теперь Беннамиас запускает собственный бренд N3W5, название которого произносится как News («новости»). Официальный дебют состоится на Dubai Watch Week в 2027 году, а первые часы должны поступить в продажу в 2028-м. Заявлены собственный механизм, запатентованные разработки, сотрудничество с известными швейцарскими ремесленниками, в том числе с эмальером Анитой Порше, и стартовая цена около 20 тыс. швейцарских франков (около 2 млн руб.). Проект поддержан частными инвестициями в размере 30 млн швейцарских франков (почти 3 млрд руб.).

Если бы речь шла просто о новом бренде, в который инвесторы вложили десятки миллионов и который собирается дебютировать на Dubai Watch Week, то не думаю, что стоило бы это обсуждать до появления первых часов. Но когда за проектом стоит Франсуа-Анри Беннамиас, который уже один раз сумел изменить правила игры в современной часовой индустрии, наблюдать стоит начать заранее.

Анна Минакова