Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Reuters Фото: John Sibley / Reuters

Чемпионат завершился, но бизнес вокруг него продолжается. Многие шутят, что в финале чемпионата мира в этот раз справедливо победил футбол. Болельщики еще долго будут обсуждать нюансы самых ярких матчей и спорные моменты затянувшейся финальной игры. На то и расчет — спорт удивительным образом объединяет людей по всему миру, и это торжество хочется запомнить надолго.

Для истинных ценителей символов FIFA придумала кое-что особенное. После заключительного матча футбольное поле стадиона MetLife решили буквально продать по кусочкам. Фрагменты газона, по которому 120 минут бегали звезды мирового футбола, поместят в маленькие акриловые капсулы, к которым приложат сертификаты подлинности. По данным СМИ, стоимость сувенирных наборов с газоном, в зависимости от комплектации и оформления, составит от $450 до $3 тыс. Таким образом, FIFA планирует заработать свыше $11 млн. На траве.

Еще один способ монетизации на почве ностальгии — билеты на турнир. В этом году они полностью цифровые, но есть и другой вариант. В жестяную коробочку с воспоминаниями можно положить бумажную реплику — заказать такую можно за €20 плюс еще $1 за указание на нем имени болельщика. Всю обширную стратегию монетизации чемпионата объять сложно, это конструкция из многочисленных партнерств, продажи мест на трибунах и рекламных контрактов. Но вот еще пара примеров. Согласно квартальной отчетности, Adidas, еще до старта чемпионата, продал предметы с символикой на $292 млн. Во многом благодаря эффектной рекламной кампании с участием звезд спорта и кино на тему дворового футбола.

Lego тоже поучаствовала, выпустив коллекционные наборы — золотой мини-кубок за $240 и конструкторы поменьше. Один только промах: некоторые наборы посвящены лучшим моментам игроков — Роналдо, Месси, Мбаппе… И никого из команды новых чемпионов.