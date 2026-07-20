Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее динамичный рост средневзвешенной стоимости новых офисных пространств за 1 кв. м зафиксирован внутри ТТК: плюс 50% по сравнению с первым полугодием 2025 года. За пределами Третьего кольца рост вдвое ниже — около 25%, посчитали эксперты компании PIONEER. Самые доступные по бюджету офисы представлены в Северном округе — от 158 тыс. руб. за 1 кв. м. А самые дорогие — в Центральном, где самая высокая стоимость «квадрата» сейчас составляет 2 млн 400 тыс. руб.

Рост цен связан, прежде всего, как полагают эксперты, с дефицитом качественного предложения. В некоторых проектах увеличение стоимости 1 кв. м к моменту ввода по сравнению с более ранними этапами может достигать очень высоких показателей. Экспозиция офисных проектов за первое полугодие 2026 года пополнилась 30 новыми проектами, а разрешение на ввод получили семь бизнес-центров. Общий объем предложения офисов на продажу на первичном рынке вырос на 60% — до 850 тыс. кв. м.

«По сравнению с первым полугодием 2025 года рынок первичной офисной недвижимости Москвы в 2026 году демонстрирует более сбалансированную динамику. Спрос сохраняется на стабильном уровне в качественных проектах, но участники рынка стали заметно более избирательны в принятии решений», — отмечают эксперты. В 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию еще около 700 тыс. кв. м офисов, но есть вероятность переноса примерно половины площадей на 2027 год.

Светлана Бардина