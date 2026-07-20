Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File / AP Фото: File / AP

Чемпионат мира по футболу завершен. Он точно войдет в историю как самый продолжительный, ведь во время него было сыграно 104 матча. Но останется ли в памяти хоть один из них на десятилетие? Ответ на этот вопрос мы получим позже. А пока вспомним противостояние мировых футбольных чемпионатов, которые получили титул «великих», даже если не становились финальными.

В 1982 году на стадии второго группового этапа встретились Италия и Бразилия. Это было противостояние футбольных философий. Бразильцы, которыми восхищался весь мир, с Зико, Сократесом и Фалькао в составе, в тот момент показывали атакующий, романтический футбол, за который их и называли «кудесниками мяча». Но тогда эта романтика столкнулась с жесткой дисциплиной и холодным прагматизмом итальянцев.

Стоит сказать, что перед началом матча мало кто сомневался в победе бразильцев, ведь они громили своих соперников. А Италия вышла в следующую стадию после трех ничейных исходов и лучшей разницы мячей. Но с Бразилией все вышло по-другому. Правда, в те времена футбольные романтики не сдавались без боя. Дважды итальянцы выходили вперед, и дважды Бразилия счет сравнивала. Но у «Голубой эскадры», помимо дисциплины, был Паоло Росси, который сделал хет-трик и, к изумлению всего мира, отправил самую эффектную сборную турнира домой со счетом 3:2.

Матчи на этих стадиях нечасто получают имена, но ту встречу в Каталонии теперь называют «Битвой в Саррии» — по названию стадиона, на котором сошлись команды.

Стоит сказать, что в полуфинале того чемпионата состоялся еще один матч, где атакующий футбол противостоял оборонительному. Это был полуфинал Франция—Германия в Севилье. Невероятные французы с Мишелем Платини тогда споткнулись о холодный расчет немцев — 3:3 в основное время, а в серии пенальти удачливее оказалась Германия. Но взяли титул на том турнире все-таки итальянцы. А поговорка «Атака выигрывает матчи, а защита — титулы» стала весьма популярна.

Владимир Осипов