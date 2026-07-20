Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По статистике, девять из десяти человек чаще пользуются правой рукой, чем левой. Компьютерные мыши, школьные парты, гитары, банковские терминалы, да и вообще почти весь окружающий мир словно создан для них. Когда-то в некоторых странах, включая Россию, леворукость пытались искоренить: детей учили писать правильной рукой. И это действительно сокращало число левшей. Но даже там, где никто никого не переучивает, правши все равно остаются большинством. Значит, дело не только в культуре.

Недавно журнал Popular Science рассказал, что об этом думают современные ученые. По их данным, праворукость появляется задолго до рождения. Уже примерно на десятой неделе беременности многие эмбрионы чаще двигают правой рукой, а после рождения тянут в рот большой палец именно на ней. То есть ведущая рука, вероятно, формируется вместе с развитием мозга и распределением обязанностей между его полушариями. Почему же правшей так много? Одна из гипотез — эволюционная.

Возможно, людям было удобнее пользоваться инструментами именно так, и со временем эта привычка закрепилась. Есть и более спорная теория: правши могли иметь преимущество в бою, эффективнее используя копье и другое оружие. Но левши вовсе не исключение или ошибка природы. Если бы это было так, они бы давно исчезли. Более того, у ученых есть версия, что эта редкость сама по себе может быть преимуществом. Например, в спорте левши нередко оказываются более неудобными соперниками, просто потому что их движение сложнее предсказать. Именно тогда особенность и становится силой.

Анна Кулецкая