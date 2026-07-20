Продавцам Wildberries предложили бесплатный инструмент для сверки остатков с историей до 18 июля

Точка Банк совместно с сервисом аналитики MPSTATS запустили бесплатный Telegram-бот для продавцов Wildberries, чьи товары могли быть повреждены при атаке БПЛА на склады в Электростали и Котовске ночью 18 июля. Инструмент выгружает исторические данные об остатках из API маркетплейса за период с 1 по 18 июля.

В Wildberries предупредили, что текущие данные об остатках могут отображаться некорректно из-за технических сбоев. Без архивной выгрузки продавцам будет сложно обосновать размер потерь и претендовать на компенсацию.

Бот формирует CSV-отчет, который показывает динамику изменения объема товаров на всех складах, а не только в пострадавших. В файл попадают SKU (идентификатор конкретной позиции на складе), артикулы, бренды, размеры и точное количество товара в наличии на дату происшествия. Полученные данные могут использоваться при сверке с маркетплейсом и рассмотрении вопроса о возмещении ущерба.