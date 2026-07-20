В Новокуйбышевске многодетная мать получила реальный срок за попытку убийства

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор жительнице поселка Липяги, признав ее виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Она получила четыре года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной прессслужбе судов Самарской области.

Инцидент произошел во время праздничного застолья в гостях у родственников. По данным суда, подсудимая нанесла потерпевшему не менее трех ударов кухонным ножом в область жизненно важных органов. Трагедии удалось избежать благодаря свидетельнице: услышав крики, она ворвалась в комнату, выбила нож из руки нападавшей и вытолкнула ее из помещения. Кроме того, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь — это спасло ему жизнь.

В ходе процесса женщина объяснила свои действия вспышкой гнева: по ее словам, перед этим мужчина толкнул ее дочь, а также оскорблял ее саму и детей.

При назначении наказания суд учел, что подсудимая ранее не привлекалась к уголовной ответственности и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Эти обстоятельства были признаны исключительными смягчающими факторами — в результате суд назначил срок ниже минимального предела, предусмотренного санкцией статьи.

Георгий Портнов