Бизнесмену дали 5,5 года за хищения при реставрации Соловецкого монастыря

Таганский районный суд Москвы назначил 5,5 года колонии и штраф 800 тыс. руб. предпринимателю Сергею Волкову — фигуранту дела о хищении при реставрации Соловецкого монастыря. В июле 2024 года «Ъ» писал, что в рамках расследования дела предприниматель был выдан из Камбоджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2011–2016 годах при реставрации монастыря экс-чиновники Минкультуры Владимир Цветнов и Павел Мосолов организовали хищение 19,4 млн руб. через коммерсантов Сергея Семикова и Татьяну Магдееву (завышение смет, обналичка). В мае 2024 года в деле появился новый фигурант — Сергей Волков. По данным следствия, с 2011 по 2016 год он был гендиректором одной из фирм-подрядчиков, которую чиновники Минкульта задействовали в хищении бюджетных денег.

Остальных фигурантов уже осудили: суд признал всех четверых виновными в особо крупном мошенничестве и приговорил к срокам от двух до четырех лет колонии. В июле 2024 года Симоновский суд Москвы взыскал с осужденных чиновников по иску Генпрокуратуры почти 20 млн руб.

Ефим Брянцев