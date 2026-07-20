Бизнесмену дали 5,5 года за хищения при реставрации Соловецкого монастыря
Таганский районный суд Москвы назначил 5,5 года колонии и штраф 800 тыс. руб. предпринимателю Сергею Волкову — фигуранту дела о хищении при реставрации Соловецкого монастыря. В июле 2024 года «Ъ» писал, что в рамках расследования дела предприниматель был выдан из Камбоджи.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2011–2016 годах при реставрации монастыря экс-чиновники Минкультуры Владимир Цветнов и Павел Мосолов организовали хищение 19,4 млн руб. через коммерсантов Сергея Семикова и Татьяну Магдееву (завышение смет, обналичка). В мае 2024 года в деле появился новый фигурант — Сергей Волков. По данным следствия, с 2011 по 2016 год он был гендиректором одной из фирм-подрядчиков, которую чиновники Минкульта задействовали в хищении бюджетных денег.
Остальных фигурантов уже осудили: суд признал всех четверых виновными в особо крупном мошенничестве и приговорил к срокам от двух до четырех лет колонии. В июле 2024 года Симоновский суд Москвы взыскал с осужденных чиновников по иску Генпрокуратуры почти 20 млн руб.
Дело о хищении при реставрации Соловецкого монастыря является лишь одним из эпизодов более масштабного расследования. Первое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) было возбуждено СКР в феврале 2018 года после проверок Генпрокуратуры и Счетной палаты. Эти проверки выявили хищения средств, выделенных Министерством культуры на восстановление исторических объектов на Соловках в рамках программ «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России». На реконструкцию 70 объектов было выделено около 6 млрд рублей, и к 2017 году была освоена примерно половина этой суммы.
В дальнейшем, в сентябре 2019 года, из основного дела были выделены материалы о хищении почти 20 млн рублей в период с 2011 по 2016 год при реализации нескольких госконтрактов по реконструкции Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Именно по этому выделенному делу были впервые осуждены бывшие чиновники Минкульта Владимир Цветнов и Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Расследование других эпизодов хищений при реставрации Соловецкого монастыря всё ещё продолжается. Так, в марте 2025 года в Таганский районный суд Москвы было направлено дело Владимира Новосельцева, который обвиняется в хищении более 19 млн рублей при ненадлежащем выполнении реставрационных работ в Соловецком монастыре в 2015-2016 годах. Кроме того, в декабре 2024 года под арест была отправлена Юлия Симуткина по делу о мошенничестве при реставрации на Соловецком архипелаге.