В Перми будут судить участников преступной группы, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей Пермского края и жителя Удмуртии. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, половом сношении с лицами, не достигшими 14- и 16-летнего возраста, совершенном организованной группой, развратных действиях, совершенных организованной группой в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, группой лиц по предварительному сговору. Помимо этого, один из фигурантов также обвиняется в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что в состав организованной группы входило трое мужчин и одна женщина. Организатор подыскивал несовершеннолетних для участия в съемках порнографических материалов. Участники группы арендовали квартиры на территории города Чайковский, закупили съемочное оборудование. В дальнейшем незаконный контент с участием несовершеннолетних организатор размещал на международных онлайн-площадках в теневом сегменте интернета. Фигуранты получали доход от реализации порнографических материалов в криптовалюте, которую, впоследствии, конвертировали в рубли.

Следователи СК установили, что фигуранты привлекли к участию в съемках десять девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправная деятельность осуществлялась в период с мая 2024 по июль 2025 года.

Преступления были раскрыты в результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России, сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и оперативных сотрудников УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяты интересующие следствие предметы, в том числе съемочное оборудование, компьютеры, средства связи и съемочный реквизит.

Трое обвиняемых находятся под стражей. В ходе следствия одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Организатор преступной деятельности объявлен в международный розыск.