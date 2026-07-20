ЦИК зарегистрировал партсписок «Новых людей» на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал федеральный список партии «Новые люди», выдвинутый на выборы в Государственную думу. Решение принято на заседании комиссии.

Как напомнила коллегам член ЦИКа Василина Кулиева, 10 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от «Новых людей» в количестве 298 человек. Однако впоследствии партия представила в ЦИК решение своего центрального совета об исключении из списка Ольги Лехмус. Теперь список партии зарегистрирован в количестве 297 человек.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, входящий в общефедеральную тройку партсписка «Новых людей», назвал это решение ЦИКа «важной вехой». Он также сообщил, что с этого дня его однопартийцы отправляются в регионы, чтобы «формировать программу партии и готовить предложения, как сделать жизнь россиян безопаснее и лучше».

«Новые люди» стали второй партией, официально допущенной к полноценному участию в думской кампании. 17 июля ЦИК зарегистрировал партсписок КПРФ, состоящий из 329 кандидатов. Всего же свои списки на выборы выдвинули одиннадцать партий.

Анастасия Корня