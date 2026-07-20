В июне в Башкирии выдали на 2,9% меньше кредитных карт

В Башкирии в июне выдали 36,4 тыс. новых кредитных карт, следует из данных кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,9% меньше, чем в мае (37,5 тыс.).

Больше всего новых кредитных карт в регионах России в июне было выдано в Москве (98,5 тыс. ед.), Московской области (71,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (51,9 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (49,1 тыс. ед.) и Свердловской области (39,5 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения числа выданных кредиток в июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировали в Краснодарском (-9,9%) и Ставропольском (-9,5%) краях, Нижегородской области (-6,7%), а также в Алтайском крае (-6,3%) и Татарстане (-6,2%). При этом в двух регионах этот показатель, напротив, немного вырос — в Омской области (+0,5%) и Пермском крае (+0,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредиток за месяц сократилась на 3,5% и 5,6% соответственно.

В целом по стране в июне выдали 1,22 млн. новых кредитных карт, это меньше по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в мае — 1,28 млн. ед.).

Майя Иванова