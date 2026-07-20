Радиостанция STUDIO 21 объявила о закрытии

Хип-хоп-радиостанция STUDIO 21 в ближайшее время закроется после девяти лет вещания. Об этом объявила команда проекта.

«9 лет назад в нашей стране родился уникальный проект, который мы назвали STUDIO 21. 9 лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. 9 лет — это большой срок для любого бренда»,— указано в сообщении на сайте радиостанции.

STUDIO 21 начала вещание в декабре 2017 года в Тольятти. В Москве и других городах вещание началось в августе 2018-го. В эфире звучали российские и зарубежные хип-хоп-исполнители. У проекта есть YouTube-канал, на котором выходят интервью с рэперами.