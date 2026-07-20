АО «БЭСК» — «серебряный» призер летней спартакиады АФК «Система»

Сборная АО «БЭСК» стала «серебряным» призером прошедшей 18 июля в Москве ХХII летней спартакиады АФК «Система». Соревнования включала в себя больше 20 дисциплин. Чемпионом спартакиады стало ПАО «МТС». Третье место заняла команда «Segezha Group».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Медали Башкирской электросетевой компании принесли пловцы: два «золота», одна «бронза» у мужчин и первое место в эстафете. Также спортсмены АО «БЭСК» завоевали «золото» в мужском и женском кроссах, эстафете, спортивном ориентировании, больших гонках, мужском дартсе и домино. Кроме того, сетевики стали вторыми в мини-футболе, женском дартсе и гиревом спорте. «Бронзовые» медали удалось завоевать в волейболе, женском настольном теннисе и кроссе.

В этом году спартакиада прошла под лозунгом «Быть первым, быть лучшим!», став ярким и праздничным мероприятием, направленным на продвижение здорового образа жизни сотрудников корпорации. Помимо основной соревновательной части, большую спортивно-развлекательную программу организаторы подготовили для детей, в которой также ярко проявили себя дети работников группы компаний АО «БЭСК».

ООО «Башкирэнерго»