Марий Эл вошла в пятерку регионов по уровню выплат по ОСАГО

По итогам первого полугодия Марий Эл заняла четвертое место среди регионов России по уровню выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел (РВД). Показатель в республике составил 164,2%, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Наибольший уровень выплат зафиксирован в Ингушетии — 265,2%, Приморском крае — 180,6% и Карачаево-Черкесии — 166,6%.

В среднем по России уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД за январь-июнь достиг 96,9%. В союзе автостраховщиков отмечают, что показатель находится на критическом уровне.

Анна Кайдалова