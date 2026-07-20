Деньги любят тишину

Сотрудники стали реже знать зарплаты своих коллег, так как российские компании все чаще скрывают эти данные. По данным SuperJob, о доходах всей команды осведомлены чуть больше четверти работников. Год назад таких было более трети. Информированность о заработках начальника также упала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В восьми из десяти российских компаний доходы сотрудников скрыты от «лишних глаз», следует из данных SuperJob. И с каждым годом рядовые работники все меньше знают о заработках коллег. Владелец и соучредитель компании Mr. Doors, член делового клуба SOLOMON.help Максим Валецкий считает такую закрытость абсолютно оправданной. По его словам, размер вознаграждения — строго конфиденциальные данные:

«Это частная информация не только о компании, но и о самом сотруднике. На мой взгляд, эти данные можно сравнить с прохождением диспансеризации: никто не рассказывает, что у него плохой анализ мочи. Мы не разглашаем зарплаты и запрещаем это делать».

Со сменой рабочих поколений меняется и отношение к профессиональной этике, продолжает Максим Валецкий:

«Для поколения бумеров, которые начинали работать еще в Советском Союзе, приватность имела меньшее значение, чем сейчас. Раньше просто приходила тетка из бухгалтерии с ведомостью и с пачкой денег: "Иванов, подходи за 20 рублями! Петров, подходи за 25!" Один у нас парень на работе говорил, что он хочет поменять фамилию на "Итого", потому что "Итого" больше всех зарплату получает.

У нового поколения принципиально другое отношение к личным границам».

Даже на одинаковых должностях в одной компании доходы сотрудников могут различаться. В креативных индустриях многое зависит от опыта и оперативности, на производстве — от разрядов и сверхурочных, говорят собеседники “Ъ FM”. Особенно раскрытие зарплат разрушает коллектив в крупных компаниях, считает гендиректор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«У нас ставки одинаковые для коллег, поэтому они чаще всего знают, кто сколько получает. При росте компании не стоит вводить в корпоративную культуру практику открытого обсуждения: это редко когда приводит к здоровой конкуренции, взаимопониманию, миру и дружбе в коллективе. Чаще такая информация провоцирует лишние обсуждения, зависть, обиды внутри коллектива. Кроме того, на формирование заработной платы могут влиять самые разные факторы: где-то есть грейды, премии за выслугу лет».

Но для работников эта тенденция имеет скорее негативные последствия, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

«Работники имеют мало представления о том, сколько зарабатывают специалисты аналогичной квалификации в отрасли в целом в данном регионе. Это уже более негативная тенденция. Если они неожиданно для себя подпадут под сокращение, люди не очень информированы, сколько конкретно стоит их собственная рабочая сила. Им придется заново мониторить рынок труда, и они рискуют найти менее оплачиваемую должность».

По данным SuperJob, среди неосведомленных о доходах коллег лишь каждый четвертый хочет узнать эту информацию.

С зарплатным неравенством сталкивалась треть опрошенных. И лишь немногие обсуждали это с начальством, просили прибавку или увольнялись. Половина вообще ничего не предприняла.

Ангелина Зотина