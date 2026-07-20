Конкуренцию премьеру Башкирии на выборах составят домохозяин и двое безработных

Республиканское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру премьер-министра Башкирии Андрея Назарова на дополнительные выборы депутатом Курултая республики. Господин Назаров поборется за депутатское кресло по Кизильскому одномандатному избирательному округу, который включает в себя всю территорию Абзелиловского и часть Баймакского районов.

Конкуренцию премьер-министру могут составить домохозяин Александр Зубко («Справедливая Россия»), безработный самовыдвиженец Михаил Леонидов, безработный представитель ЛДПР Азат Маматов и директор ООО «Центр сервиса и метрологии» Рустам Салихов (самовыдвиженец).

Дополнительные выборы депутата Курултая по Кизильскому избирательному округу №28 состоятся в сентябре. В мае этого года депутат Гульнур Кульсарина («Единая Россия») сдала мандат по собственному желанию.

Олег Вахитов