В Самарской области за полгода ввели 799 тысяч квадратных метров нового жилья
На территории Самарской области с января по июнь сдали в эксплуатацию 799 тыс. кв. м новых жилых помещений. Это на 18% больше результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
В многоквартирных домах введено 206 тыс. кв. м (+28%), в индивидуальных жилых домах — 593 тыс. кв. м (+15%).
Именно в июне в регионе сдали в эксплуатацию 99 тыс. кв. м (-39%).