В Самарской области за полгода ввели 799 тысяч квадратных метров нового жилья

На территории Самарской области с января по июнь сдали в эксплуатацию 799 тыс. кв. м новых жилых помещений. Это на 18% больше результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В многоквартирных домах введено 206 тыс. кв. м (+28%), в индивидуальных жилых домах — 593 тыс. кв. м (+15%).

Именно в июне в регионе сдали в эксплуатацию 99 тыс. кв. м (-39%).

Руфия Кутляева