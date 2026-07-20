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В Самарской области за полгода ввели 799 тысяч квадратных метров нового жилья

На территории Самарской области с января по июнь сдали в эксплуатацию 799 тыс. кв. м новых жилых помещений. Это на 18% больше результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В многоквартирных домах введено 206 тыс. кв. м (+28%), в индивидуальных жилых домах — 593 тыс. кв. м (+15%).

Именно в июне в регионе сдали в эксплуатацию 99 тыс. кв. м (-39%).

Руфия Кутляева